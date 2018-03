Bahnexperte Markus Hecht Professor Markus Hecht ist Leiter des Fachgebiets Schienenfahrzeuge am Institut für Land- und Seeverkehr der TU Berlin. Er ist als Gutachter und Berater tätig und im Beirat verschiedener Fachzeitschriften.



Seit rund einem Jahr ist er auch Vorstandsmitglied der "Allianz pro Schiene", die sich für einen höheren Marktanteil des Schienenverkehrs einsetzt. Auch im Verkehrsausschuss des Bundestags hat er schon als Experte gesprochen.

Mit seinen Forschungsprojekten will er eine "Rundumerneuerung des Schienenverkehrs in Europa" vorantreiben, unter anderem will er die Züge leiser machen.



Die Eisenbahn kennt Hecht auch aus der Praxis. Mehr als zehn Jahre arbeitete er bei der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM in Winterthur. Mit Eisenbahnverkehr und Winterwetter kennt er sich also aus, denn bei den Eidgenossen rollen die Züge auch im Winter pünktlich.