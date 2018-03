Starke Schneefälle haben in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen teilweise für chaotische Verhältnisse auf den Straßen gesorgt. Ein Schwerpunkt war die Autobahn 9. Zwischen Kreuz Rippachtal und Hermsdorfer Kreuz stellten sich mehrere Lastwagen quer oder blieben liegen, wie die Polizei MDR AKTUELL auf Anfrage mitteilte.

In Sachsen-Anhalt sorgte der Schnee von Dienstagnachmittag an für Staus und zahlreiche Unfälle im Burgenlandkreis und im Raum Halle, wie ein Polizeisprecher sagte. Im Burgenlandkreis wurde nach Angaben der Verkehrsgesellschaft PVG der gesamte Nahverkehr eingestellt.

In Thüringen staute sich auf der Bundesstraße 7 der Verkehr vor allem bei Bürgel und Eisenberg im Saale-Holzland-Kreis. Ursache waren mehrere Unfälle, die jedoch nach Angaben der Polizei glimpflich verliefen, sowie querstehende Lastwagen. Nach Augenzeugenberichten kam selbst der Winterdienst an manchen Stellen zunächst nicht durch, so dass Autofahrer teilweise länger im Schnee ausharren mussten. Auch auf der Autobahn 4 kam es teilweise zu Verkehrsbehinderungen.