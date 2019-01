Während in Sachsen nur vereinzelt der Unterricht in den Schulen ausfällt oder verkürzt stattfindet, haben im schon länger von den ergiebigen Schneefällen betroffenen Bayern mehr Schüler schulfrei. So meldet der Landkreis Berchtesgadener Land am Donnerstagmorgen, sämtliche Schulen geschlossen zu halten. Im Landkreis und in der Stadt Rosenheim seien beinahe alle Schulen betroffen. Die Lehrer müssen sich laut bayrischem Kultusministerium dennoch in der Schule aufhalten. Für sie gelte in der Regel eine Dienstpflicht. Außerdem seien sie für die Betreuung von Schülern zuständig, die trotz schwieriger Bedingungen in die Schulen kommen.