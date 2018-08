Die Bundesregierung hat sich zu dem Thema bislang noch nicht eindeutig positioniert. Klar ist allerdings, dass es auch in Deutschland zahlreiche Gegner der Zeitumstellung gibt. So sprachen sich im Frühjahr in einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK 73 Prozent der Befragten dagegen aus. Rund ein Viertel berichtete zudem, schon einmal Probleme wegen der Zeitumstellung gehabt zu haben.

Etliche Menschen leiden nach dem Uhrendreh an Einschlafproblemen und Schlafstörungen. Zudem wurden Konzentrationsschwierigkeiten und Gereiztheit als Folgen angegeben. Umstritten ist auch, ob die Zeitumstellung den Nutzen bringt, der ursprünglich erwartet wurde. So knipsen die Deutschen laut Umweltbundesamt zwar wegen der Zeitumstellung im Sommer tatsächlich abends seltener das Licht an - im Frühjahr und Herbst wird jedoch morgens mehr geheizt. Energieeinsparungen sind damit nicht unbedingt gegeben.

Genau dies war allerdings die Idee, als die Uhrenumstellung nach der Ölkrise in den 70er Jahren eingeführt wurde. In Deutschland gibt es sie in der heutigen Form seit 1980. Seit 1996 stellen die Menschen in allen EU-Ländern die Uhren einheitlich am letzten Sonntag im März eine Stunde vor - und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück.



Mit Spannung wird nun der Ausgang der Umfrage erwartet. Über Zwischenergebnisse wollte die EU-Kommission am Freitag nichts verraten. Es wird allerdings damit gerechnet, dass die Mehrheit der Teilnehmer sich für eine Abschaffung der Zeitumstellung ausspricht - weil Anhänger des Status quo meist weniger motiviert sind, sich freiwillig an Befragungen zu beteiligen. Die Kommission warnt deshalb auch davor, der Umfrage zu viel Bedeutung beizumessen oder sie gar als eine Art Referendum zu verstehen.