Erstochener Schüler in Lünen Täter: Opfer hat Mutter "provozierend angeschaut"

Offenbar reichte ein falscher Blick seines Mitschülers aus, um ihn zu töten. Der 15-Jährige, der in Lünen mutmaßlich einen Mitschüler erstochen hat, gab an, seine Mutter sei vom Opfer "provozierend angeschaut" worden. Ein extrem seltener Fall, sagt ein Kriminologe. Die Lehrer wünschen sich trotzdem mehr Einsatz gegen Gewalt an Schulen.