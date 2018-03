Maryland Erneut Schießerei an US-Schule

In den USA hat es erneut eine Schießerei an einer Schule gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei an einer High School in Great Mills im Bundesstaat Maryland zwei Schüler verletzt. Der Angreifer, ebenfalls ein Schüler, sei tot.

Es ist bereits die 17. Schießerei an einer US-Schule in diesem Jahr. Die meisten Todesopfer hatte es Mitte Februar in Florida gegeben. Dort hatte ein 19-Jähriger an einer High School 17 Menschen mit einem Schnellfeuergewehr erschossen und 17 weitere verletzt. Er wurde inzwischen wegen Mord angeklagt. Überlebende des Massakers haben eine Kampagne zur Einschränkung des laxen US-Waffenrechts gestartet. Am Mittwoch vergangener Woche verließen zehntausende Schüler im ganzen Land aus Protest den Unterricht. Für den kommenden Sonntag ist eine Großdemonstration von Schülern in Washington geplant. Sie soll von Protesten in zahlreichen anderen US-Städten begleitet werden.



US-Präsident Donald Trump hatte als Gegenmaßnahme vorgeschlagen, Lehrer zu bewaffnen. Von einer zunächst ins Spiel gebrachten leichten Verschärfung des Waffenrechts rückte er später wieder ab.