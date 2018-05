Nach dem Massaker an einer Schule in Texas ist der mutmaßliche Todesschütze wegen Mordes angeklagt worden. Wie der Gouverneur des US-Bundesstaates Greg Abbott mitteilte, wurde dem 17-jährigen Dimitrios P. am Freitagabend (Ortszeit) die Anklageschrift verlesen. Wegen des Mordvorwurfes droht dem jungen Mann, der in Handschellen vor Gericht erschienen war, die Todesstrafe. Abbott sprach von "einem der bösartigsten Verbrechen in der Geschichte von Texas".

Zehn Tote und zehn Verletzte

Der 17-jährige Dimitrios P. wurde wegen Mordes angeklagt. Bildrechte: IMAGO Dem Schüler wird vorgeworfen, an der Santa-Fe-High-School zehn Menschen erschossen und zehn weitere verletzt zu haben, einige von ihnen schwer. Bei den Toten soll es sich um neun Schüler und eine Lehrkraft handeln. Von den zehn Verletzten schwebten nach Angaben der behandelnden Krankenhäuser noch zwei in Lebensgefahr. Unter den Verletzten waren auch zwei Polizisten. Ein Beamter, der an dem Einsatz beteiligt war, sagte der Zeitung "Houston Chronicle", die Polizisten hätten in der Schule ein "blutiges Chaos" vorgefunden.

Tatwaffen gehörten dem Vater

Nach Angaben von Gouverneur Abbot verübte der mutmaßliche Schütze die Tat mit einem Sturmgewehr und einem Revolver seines Vaters. Dieser habe die beiden Waffen legal erworben. Bei Durchsuchungen in der Schule und in einem anderen Gebäude seien "verschiedene Sprengsätze" sichergestellt worden. Bei einem soll es sich um einen Molotow-Cocktail und bei dem anderen um eine mit CO2 gefüllte Gerätschaft gehandelt haben.

17-Jähriger hatte angeblich Selbstmordabsichten

Zu den genauen Hintergründen der Tat liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor. Der 17-Jährige habe die Absicht gehabt, Selbstmord zu begehen, sagte Abbot. Im Online-Netzwerk Facebook tauchten Bilder auf, die den mutmaßlichen Schützen mit einem schwarzen T-Shirt und der Aufschrift "Born to Kill" zeigen. "Das war vielleicht das einzige Warnsignal überhaupt", sagte der Gouverneur. Mitschüler beschrieben den jungen Mann als Eigenbrötler, der oft in einem schwarzen Trenchcoat unterwegs war. Ein Mitschüler berichtete im Lokalfernsehen, P. sei oft gehänselt worden und habe nicht viele Freunde an der Schule gehabt.

Trump: "Absolut schreckliche Tat"