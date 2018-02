Arbeitgeber dürfen bei Massenentlassungen grundsätzlich auch schwangeren Mitarbeiterinnen kündigen. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Demnach verstoßen nationale Regelungen, die die Kündigung von Schwangeren bei Massententlassungen erlauben, nicht gegen EU-Recht.



Wie der EuGH mitteilte, muss es sachliche Kriterien für die Kündigung geben. Wichtig sei, dass der Arbeitgeber die Gründe für den Schritt und die angewandten Kriterien der betroffenen Frau schriftlich mitteile.

EU-Staaten können Schutz für Schwangere verstärken

Die Luxemburger Richter wiesen auch darauf hin, dass Schwangere, Wöchnerinnen und stillende Arbeitnehmerinnen keinen Vorrang bei der Weiterbeschäftigung haben. Es bestehe auch kein Vorrang auf eine anderweitige Verwendung der Schwangeren bei einer Massenentlassung.



Die EU-Richtlinie zum Kündigungsschutz für Schwangere enthält laut EuGH lediglich Mindestvorschriften. Die Mitgliedstaaten könnten schwangeren Arbeitnehmerinnen aber einen Schutz gewähren, der weiter gehe.



Die EU-Richtlinie 92/85 verbietet die Kündigung von Arbeitnehmerinnen in der Zeit vom Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende des Mutterschaftsurlaubs. Ausgenommen sind allerdings Kündigungen in Ausnahmefällen, die nicht mit der Schwangerschaft in Verbindung stehen und nach dem Gesetz in den einzelnen Mitgliedsstaaten erlaubt sind.

Bankmitarbeiterin aus Spanien hatte geklagt

Geklagt hatte eine Frau aus Spanien, die zum Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft im Jahr 2013 vom Unternehmen Bankia die Kündigung erhalten hatte. Das zuständige Gericht in Spanien hatte sich an den EuGH gewandt, um sicherzustellen wie in dem konkreten Fall die EU-Richtlinie zum Kündigungsschutz für Schwangere auszulegen ist.

Auch in Deutschland Kündigung im Ausnahmefall erlaubt