Das Schwarmerdbeben im Vogtland, das seit Mai dieses Jahres zu Erschütterungen in der Region führte, ist offenbar vorüber. Seismologe Siegfried Wendt vom Erdbeben-Observatorium der Uni Leipzig registriert zwar täglich noch mehrere Beben. Diese lägen aber im Mikro-Bereich, weswegen man davon sprechen könne, dass der Schwarm abklinge, erklärte Wendt.

Erdbeben-Schwarm seit Himmelfahrt

Dr. Siegfried Wendt vom Erdbeben-Observatorium Collm Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Seit dem Himmelfahrtstag gab es täglich zahlreiche Beben, insgesamt hat es auch eine Handvoll Beben mit einer Magnitude von über 3,0 gegeben. Solche Beben sind auch für Menschen spürbar. Insgesamt sei die Anzahl der Beben, die überwiegend nur instrumentell feststellbar gewesen seien, in die Tausende gegangen, sagt Wendt.



Den letzten Erdbebenschwarm hatte es im Vogtland und in Nordböhmen, wo die Epizentren der Beben gelegen haben, 2017 gegeben. Damit seien die Beben erstmals außerhalb eines dreijährigen Rhythmus' wiedergekehrt, den man zuletzt in der Region beobachtet hatte.

Probebohrung im Dreiländereck

Die Erdbebenregion hat damit die gesteigerte Aufmerksamkeit von Geologen erregt. Wissenschaftler des Deutschen Geo-Forschungszentrums in Potsdam leiten aus der seismischen Aktivität die These ab, dass im Erdbebengebiet ein Vulkan erwacht. Die Beben in der Region hätten erwiesenermaßen einen vulkanischen Ursprung gehabt, erklärt Erdbebenforscher Torsten Dahm vom Potsdamer Forschungszentrum. Die These werde nun mit Probebohrungen im Dreiländereck Sachsen, Bayern und Böhmen untersucht.

Torsten Dahm vom Geoforschungszentrum in Potsdam Bildrechte: dpa Insgesamt würden vier Bohrungen angestrebt, die in Tiefen bis zu 400 Meter vordringen sollen. Dort sei das Umgebungsrauschen geringer und man könne auch kleinere Erschütterungen messen und sie genauer lokalisieren.



Dass gerade das Vogtland für diese Forschung genutzt wird, liege auf der Hand: Zwar seien auf der ganzen Welt Schwarmbeben zu beobachten, so intensiv und häufig wie an der deutsch-tschechischen Grenze allerdings nirgends. "Der Bregriff Schwarmbeben hat im Vogtland seinen Ursprung", sagt Dahm.

Erdbeben in Mitteldeutschland - Hintergründe