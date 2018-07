Schwarmbeben - Gefahr fürs Vogtland?

Erdbeben-Historie in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Tatsächlich hat Mitteldeutschland eine umfangreiche Erdbebenhistorie - sie reicht von den Schwarmbeben im Vogtland über den größten jemals registrierten "Gebirgsschlag" in Völkershausen 1989 bis zu einem historisch überlieferten Beben in Magdeburg im Jahr 1402.

Markranstädt 2017: Ein Beben mit einer Magnitude von 3,0 soll sogar Menschen aus dem Schlaf gerissen haben. Auch in Leipzig und anderen Orten der Region war das Beben jedenfalls noch spürbar.

Gröbers 2015: Das Erdbeben vom 15. April des Jahres war eines der stärksten im Osten Deutschlands seit der instrumentellen Aufzeichnung. Sachschäden entstanden trotzdem nicht. Das Landesamt für Geologie und Bergwesen stellte eine Erschütterung mit einer Magnitude von 3,6 fest. Das Erdbeben war in der geologischen Störungszone, die sich von Regensburg nach Leipzig erstreckt, aufgetreten. Gröbers liegt an ihrem Ende.

Posterstein 1872: Damals gab es noch keine instrumentelle Erfassung von Erdbebenstärken. Die als "Mitteldeutsches Erdbeben" bekannte Erschütterung war aber so stark, dass in der Region Schornsteine einstürzten, Risse in der Brücke einer Burg auftraten. Auch in Frankfurt am Main soll die Bewegung noch zu spüren gewesen sein.

Teutschenthal 1996: Zwischen Halle und Teutschenthal kam es zu einem gravierenden Erdbeben, das handgemacht war: In einem Kalibergwerk stürzten in 700 Metern Tiefe mehrere Hohlräume ein. Der Stadtteil Halle-Neustadt und ein unterirdischer Gastank lagen in unmittelbarer Nähe des Unglücksortes. 80.000 Bewohner hätten bei einer stärkeren Eruption in Mitleidenschaft gezogen werden können. Bereits 1940 kam es zu einem solchen Bergschlag in Teutschenthal - damals wurden 42 Bergmänner in Hohlräumen eingeschlossen oder erschlagen. Die Kumpel starben.

Nachterstedt 2009: Ein nicht spürbares Erdbeben mit einer Magnitude kleiner als Eins löste eine Tragödie aus: Angestoßen durch die minimalen Erdstöße rutschten 2,5 Millionen Kubikmeter Erdreich am Rande eines ehemaligen Kohleabbaugebiets in den Concordiasee. Drei Menschen wurden dabei getötet, 41 verloren ihr Zuhause.

Völkershausen 1989: Ein Gebirgsschlag im Kalibergbau "Ernst Thälmann" löste ein Beben mit einer Magnitude von 5,6 aus. Grund für den Schlag war eine Sprengung unter Tage. Die Mehrzahl der Gebäude in Völkershausen wurde zum Teil schwer beschädigt. Das Schloss, die Kirche und mehr als ein Dutzend weiterer Gebäude mussten abgerissen werden. Dieser Gebirgsschlag ist eines der schwerwiegendsten seismischen Ereignisse, die je durch Bergbau ausgelöst wurden. Das Beben war selbst in Düsseldorf noch spürbar.

Magdeburg 1409: Das Erdbeben, das sich in der Börde ereignet hat, gehört zu den nördlichsten Erdbebenereignissen, die in Mitteldeutschland gemessen oder beschrieben worden sind. Da man instrumentell noch nicht messen konnte, wird im Rückblick anhand von Beobachtungen und Beschreibungen Rückschluss auf Intensität und Magnitude gezogen. Die historischen Quellen legen eine Magnitude von bis zu 4,0 nahe, womit das Beben eines der schwersten in der Region gewesen sein dürfte.