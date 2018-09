300.000 Kinder im Alter von 0 bis 18 Jahren werden in Deutschland jährlich Opfer sexueller Gewalt, so die Dunkelziffer. Knapp 14.000, also nur fünf Prozent der Übergriffe, werden strafrechtlich verfolgt. Wenn es zu einer Anklage kommt, folgt für die Kinder häufig eine belastende Zeit durch zahlreiche Befragungen zu ihren Erlebnissen.

Behörden arbeiten eng zusammen - eine Aussage reicht

Das Projekt Childhood-Haus soll den betroffenen Kindern in Leipzig künftig Leid ersparen, erklärt Kinderarzt und Mitinitiator Wieland Kiess. "Wir haben es tatsächlich geschafft in Leipzig, dass Polizei, Staatsanwaltschaft, alle Bereiche der Kindermedizin, die Stadt Leipzig, das Jugendamt zusammenarbeiten. Das Kind steht im Mittelpunkt, alle kommen zum Kind und das Kind muss nur einmal eine Aussage machen, das ist das Zentrum eigentlich dieses Childhood Hauses.“

Ziel: Keine Retraumatisierung

In der kleinen Einrichtung, die in das Haus der Kinderklinik integriert ist, werden die Kinder nur ein Mal zu ihrer Leidensgeschichte befragt oder auch medizinisch untersucht. Bisher folgten nach einer Anzeige bis zu sieben Gespräche, in denen die Opfer ihre Geschichte fremden Erwachsenen darlegen mussten. Dabei kommt es häufig zu einer so genannten Retraumatisierung, bei der das Kind weitere psychische Belastungsstörungen bekommen kann.

Die Einrichtung des Childhood-Hauses ist kindgerecht. Über einen hellen Flur mit farbigen Wänden gelangt man in das Befragungszimmer, beschreibt Andrea Möhringer, Geschäftsführerin der Childhood-Foundation Deutschland. "Das Befragungszimmer ist relativ klein, fast wie so eine kleine Höhle und es sind bequeme Sessel darin.“

Video-Technik erleichtert Befragung des Kindes

Hier trifft das Kind auf eine Richterin oder einen Richter zum Gespräch. Gleich nebenan, unsichtbar für das Kind, ist ein weiterer Raum. Angrenzend befinde sich über gewisse Techink verbunden ein größerer Raum, in dem all die Menschen mit denen das Kind sonst wirklich eins zu eins noch mal zu tun hätte, dasitzen und über die Technik ihre Fragen stellten, so Möhringer.

Zwei Jahre lang hat die Stiftung mit der Leipziger Uniklinik die Einrichtung geplant und sich mit allen Beteiligten abgestimmt, auch über die rechtlichen Rahmenbedingungen, erklärt Wieland Kiess. "Sie akzeptieren zum Beispiel, wenn der Kontakt und die Vernehmung durch eine psychologisch geschulte Amtsrichterin durchgeführt wird, dann wird das auf Video aufgenommen, das genügt uns als Helfende, weil wir einfach damit eine Orientierung haben und es ist auch gerichtsfest.“

Childhood soll Kindern noch mehr Leid ersparen