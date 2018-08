Pazifischer Feuerring Der "Pazifische Feuerring" ist ein Vulkangürtel um den Pazifischen Ozean. Über rund 40.000 Kilometer erstreckt er sich von Süd- und Nordamerika hoch in den Süden Alaskas. Von dort reicht er von den Aleuten und Kurilen nach Japan, die Philippinen und Indonesien, Papua-Neuguinea und die südwestpazifischen Inseln bis nach Neuseeland.



Weil sich entlang des Rings die Erdplatten sehr häufig verschieben, ereignen sich in der Region 90 Prozent der Erdbeben weltweit. Auch liegen in dem Feuerring fast 90 Prozent der weltweit rund 1.500 aktiven Vulkane.