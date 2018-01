Bei einem Zugunglück sind in der Nähe der italienischen Stadt Mailand drei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte eine Sprecherin des regionalen Gesundheitsministers mit. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa spricht unter Berufung auf Rettungskräfte von vier Toten. Rund 100 Passagiere sollen verletzt worden sein, mehrere von ihnen schwer.



Der Regionalzug war am Morgen aus noch unbekannter Ursache verunglückt, drei Waggons entgleisten. Einer von ihnen prallte gegen einen Strommast. Bilder zeigten zwei Waggons, die in einem 90-Grad-Winkel verkeilt waren. Alle in der Region verfügbaren Rettungskräfte sowie Polizisten und ein Rettungshubschrauber wurden zum Unglücksort gerufen.