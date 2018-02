Der Zug war von New York nach Miami in Florida unterwegs. An Bord des Nachtzuges befanden sich nach Amtrak-Angaben 139 Fahrgäste und 8 Mitarbeiter. Inzwischen konnten dem Sheriff zufolge alle Passagiere aus den Waggons geborgen werden.



Erst vor wenigen Tagen war ein Amtrak-Zug mit 200 Politikern der US-Republikaner an Bord mit einem Müllfahrzeug zusammengestoßen. Ein Mensch starb, fünf weitere kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.