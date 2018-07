Die Gefahr ist aber nicht überall gleich groß. Mathias Nobel, Bademeister am Heidesee in Halle, zum Beispiel, macht sich keine Sorgen: "Wir haben den großen Vorteil, dass der Heidesee 13 Meter tief ist. Er hat eine sehr große Fläche und durch das Einströmen von Grundwasser und durch Abpumpen auch tägliche Zirkulation. So hat der See Sommer und Winter eine Top-Wasserqualität."

Die werden nicht nur bei Regen in die Seen gespült, so Koschorrek: "Das findet schon immer statt. Das Wasser kommt ja irgendwo her. Es kommt aus Quellen und da sind die Nitratwerte oft höher, als sie sein sollten." Aber dagegen helfen nur langfristige Maßnahmen. Ein heftiger Regen wäre übrigens auch keine Lösung. Dann würden Fäkalien und anderer Dreck in die Seen gespült. Da hat sich in der Trockenzeit einiges angesammelt.