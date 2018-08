Geboren wurde Heck am 29. Dezember 1937 in Flensburg. Sein Berufsleben startete er 1957 in Hamburg als Autoverkäufer, was er im Rückblick als gute Schule für seine spätere Showmaster-Tätigkeit bezeichnete. 1961 wurde er in der TV-Nachwuchssendung "Toi-toi-toi" von Peter Frankenfeld als Sänger entdeckt und trat im Vorausscheid des Grand Prix de Eurovision an. Daneben begann er beim Südwestfunk in Baden-Baden als Sprecher und arbeitete bei Radio Luxemburg als Disc-Jockey - zusammen mit Frank Elstner.