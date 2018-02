Dauerfrost und Minusgrade Sibirische Kälte im Anmarsch

Dauerfrost, zweistellige Minustemperaturen in der Nacht und möglicherweise Schneeverwehungen an der Ostsee – in den kommenden Tagen wird es in Deutschland und in der Region noch einmal winterlich. Grund dafür ist ein starkes Hochdruckgebiet über Nordeuropa, das sibirische Kaltluft nach Mitteleuropa schaufelt.