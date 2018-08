Nach Unglück in Genua Wie sicher sind Brücken in Deutschland?

In Genua suchen die Helfer weiter Überlebende nach dem Einsturz der Autobahnbrücke. Manch einer fragt sich nun: Kann das auch in Deutschland passieren? Rund 140.000 Brücken gibt es hierzulande, 40.000 davon an Autobahnen und Bundesstraßen. Die meisten sind aus Stahlbeton - wie die Brücke in Genua. Viele Bauten sind alt, fast jede zweite in den West-Bundesländern stammt aus den 1960er- und 70er-Jahren. Und das schlägt auf den Zustand durch, sagt Brückenbau-Ingenieur Martin Mertens in der ARD:

von Angela Ulrich, ARD-Hauptstadtstudio für MDR AKTUELL