Updates von Betriebssystemen und anderer Software sollen nun die Sicherheitslücken schließen. Diese könnten einige Geräte der Technik-Website "The Register" zufolge aber langsamer machen - teilweise um bis zu 30 Prozent.

ARM erklärte, Software-Patches seien bereits an zahlreiche Handy-Hersteller und andere Kunden übermittelt worden. Auch AMD-Chips sind von mindestens einer Sicherheitslücke betroffen. Der US-Konzern geht aber davon aus, dass das Risiko für seine Produkte derzeit bei fast null liege.

Eine Sprecherin von Microsoft sagte MDR AKTUELL, das Unternehmen arbeite eng mit den Chipherstellern zusammen, um Lösungen für die Kunden zu entwickeln und zu testen. "Wir sind dabei, Schutzmechanismen für Cloud-Services einzuführen und haben am 3. Januar Sicherheitsupdates veröffentlicht, um Windows Nutzer vor Sicherheitslücken zu schützen, die unterstützte Hardware-Chips von Intel, ARM und AMD betreffen", so die Sprecherin. Microsoft habe keine Informationen erhalten, die darauf hindeuten, dass die entdeckten Sicherheitslücken genutzt wurden, um Kunden auszuspähen. Apple äußerte sich zunächst nicht zu Sicherheitslücken auf seinen Geräten. Deshalb war unklar, inwieweit Produkte des iPhone-Konzerns betroffen sind. Auch Microsoft äußerte sich zunächst nicht.

Entdeckt haben die Sicherheitslücken Experten des Google Project Zero in Zusammenarbeit mit Forschern von Universitäten und aus der Industrie. Daniel Gruss von der Technischen Universität in Graz, der daran beteiligt war, sagte, dass es sich vermutlich um einen der schwersten Prozessoren-Fehler handele, der je gefunden worden sei.