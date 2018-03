Die Vorgänge in Berlin werden derzeit weltweit von IT-Sicherheitsexperten beobachtet. Auch in anderen europäischen Hauptstädten soll es eine Angriffswelle auf die Systeme der jeweiligen Außen- und Verteidigungsministerien gegeben haben. Doch offenbar war diese bislang nur in Deutschland erfolgreich. Einer, der das alles genau beobachtet, ist der IT-Experte Tim Berghoff vom deutschen Antivirenprogramm-Hersteller GDATA.

So funktionieren die Netze

Hochsicherheitsnetze wie das der Bundesregierung, aber auch die von großen Konzernen, seien immer ähnlich aufgebaut, erläutert Tim Berghoff:

Man kann sich so ein Hochsicherheitsnetzwerk wie eine Zwiebel vorstellen. Das heißt, es gibt mehrere Schichten, die danach getrennt sind, welche Informationen innerhalb dieser einzelnen Schichten verarbeitet werden. Tim Berghoff | Software-Hersteller GDATA

Korridore verbinden Außen und Innen

Je weiter man nach innen vorstößt, umso größer werden die Sicherheitsvorkehrungen. Ganz außen ist beispielsweise die Homepage untergebracht. Ganz innen ist das Machtzentrum, beispielsweise das Bundeskanzleramt. Von jeder Schicht führt ein Korridor weiter nach innen ins Machtzentrum. Sonst wäre die Bundeskanzlerin von außen ja nicht erreichbar. Und an jedem digitalen Übergang wird besonders kontrolliert.



Genau diese Übergänge seien der kritische Teil, erklärt Berghoff. "Da muss man natürlich besonders genau hinschauen, welche Informationen hinein und welche Informationen insbesondere auch hinausgehen. Und das ist die Herausforderung in der IT-Sicherheit, genau diese Übergänge so zu bewachen, dass niemand reinkommt, der nicht hingehört. Und dass nichts raus geht, was nicht nach draußen gehört."

Angriffe schnell abwehren

Berghoff ist derjenige, der genau diese kritische Stellen bei Unternehmen beobachtet und dafür Sicherheitslösungen findet. Doch er weiß auch:

Eine hundertprozentige Sicherheit gegen Angriffe wird es nirgendwo geben. Tim Berghoff | Software-Hersteller GDATA