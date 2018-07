Grund war eine grobe Sicherheitspanne am Terminal 2. Dort war am Samstagmorgen eine Frau unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt. Die Bundespolizei stoppte daraufhin um 6:46 Uhr die Abfertigung, räumte das Gebäude sowie das dazugehörige Satelliten-Terminal. Das führte zu chaotischen Zuständen, weil wegen des Ferienstarts in Bayern besonders viele Menschen von München in den Urlaub fliegen wollten.