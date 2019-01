Der Warnstreik des Sicherheitspersonals der Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart hat begonnen. Flugreisende müssen sich daher überall in Deutschland auf Einschränkungen einstellen. Am Düsseldorfer Flughafen demonstrierten in den frühen Morgenstunden am Donnerstag Hunderte Streikende lautstark mit Trillerpfeifen und Plakaten.

Allein an den drei betroffenen Airports könnten die ganztägigen Arbeitsniederlegungen Folgen für rund 110.000 Passagiere haben. So viele sitzen normalerweise in den Maschinen, die donnerstags dort starten und landen. Der Stuttgarter Flughafen warnte seine Fluggäste vor langen Wartezeiten. Sie sollten sich vorab informieren, mehr Zeit vor dem Abflug einzuplanen und möglichst wenig Handgepäck mitzunehmen.

Auswirkungen in Mitteldeutschland und Berlin

Die Sicherheitskontrolle des Flughafens Düsseldorf ist geschlossen. Bildrechte: dpa Auch an anderen Flughäfen sind Auswirkungen des Streiks zu erwarten. So sind mehrere Flüge in Leipzig beziehungsweise Dresden betroffen. An beiden Flughäfen trifft es jeweils vier Starts und Landungen von und nach Düsseldorf. Von und nach Köln/Bonn und Stuttgart sind in Leipzig und Dresden jeweils zwei Starts und Landungen betroffen.



Die Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld rechnen ebenfalls mit Ausfällen und Verspätungen. "Informiere dich vor deiner Anreise über den Flugstatus bei deiner Airline", twitterte der Berlin Airport Service.

Chaos an Frachtzufahrt in Köln/Bonn

In Köln/Bonn hatte der Streik sofort nach Beginn Auswirkungen auf den Frachtverkehr. Da es in Köln/Bonn kein Nachtflugverbot gibt, ist der Flughafen besonders für die Frachtflieger von DHL, UPS oder Fedex wichtig. Ihre Piloten und Ladungen müssen ebenfalls durch die Sicherheitschecks. Die Streikbereitschaft sei in Köln/Bonn enorm hoch, sagte ein Verdi-Sprecher. Bereits kurz nach Mitternacht habe es Chaos an den Kontrolltoren gegeben, durch die die Lastwagen die Fracht auf das Flughafengelände bringen. Es habe Rückstaus bis zur Autobahn gegeben.

An den drei Airports sind donnerstags normalerweise rund 1040 Flugbewegungen vorgesehen. In Stuttgart wurden vorab bereits 142 der rund 270 Starts und Landungen gestrichen, in Düsseldorf sogar rund 350 von 570. Auch in Köln/Bonn sollten zunächst 131 von knapp 200 Flügen ausfallen.

Verdi fordert einheitlichen Stundenlohn von 20 Euro