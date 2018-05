Mehr als 90 Prozent der Menschen weltweit sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verschmutzter Luft ausgesetzt. Das geht aus neuen Daten hervor, die die WHO am Mittwoch veröffentlichte. Das bedeutet, neun von zehn Menschen atmeten weltweit Luft ein, die eine zu hohe Konzentration an Schadstoffen aufweist.

Betroffen sind demnach aber deutlich mehr Menschen in ärmeren Ländern. Rund sieben Millionen Todesfälle pro Jahr seien auf verschmutzte Luft zurückzuführen. Untersucht wurden gesundheitsgefährdende Schadstoffwerte in der Umwelt sowie im Haushalt.

Besonders ärmere Länder betroffen

"Die Luftverschmutzung bedroht uns alle", erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Die Hauptlast trügen aber Menschen in den ärmsten Weltregionen.



Mehr als 90 Prozent der Todesfälle im Zusammenhang mit der Luftverschmutzung würden demnach in einkommensschwächeren Ländern registriert. Betroffen seien überwiegend Länder in Asien und Afrika. Die Regierungen müssten entschlossener gegen die tödliche Verschmutzung ankämpfen, forderte Ghebreyesus.

Kochen über offenem Feuer und Abgase verantwortlich

Das Kochen über offenem Feuer belastet die Gesundheit vieler Menschen weltweit. Bildrechte: MDR/Rico Reißmann Rund drei Milliarden Menschen hätten keine Möglichkeit, in ihren Unterkünften ohne eine belastende Rauchentwicklung zu kochen. Das offene Feuer bei der Essenszubereitung trage wesentlich zu Millionen Todesfällen bei, die auf verschmutzte Luft in Wohnungen und Unterkünften zurückgingen.



Rund 4,2 Millionen Menschen sterben laut WHO hingegen durch verdreckte Luft, die sie im Freien einatmen. Industrieabgase und der Schadstoffausstoß durch Autos und andere Fahrzeuge tragen den Angaben nach erheblich zu den Todesfällen bei.

Schmutz dringt in Lunge und Herz-Kreislaufsystem ein