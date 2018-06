In der Straße des 17. Juni in Leipzig werden Passanten befragt, ob sie wüssten, was an diesem Tag stattfand. "Das war meines Wissens der Aufstand, aber genaueres … oh oh", heißt es, oder: "In der DDR, sind glaube ich die Arbeiter auf die Straße gegangen um zu demonstrieren." Ein weiterer glaubt, es habe einen Putschversuch in der ehemaligen DDR gegeben.

Aber warum trägt ausgerechnet diese Straße im Leipziger Zentrum, direkt an der Staatsanwaltschaft gelegen, diesen Namen? "Wahrscheinlich ist dann hier irgendwas Spezielles passiert, das da irgendwie ein spezieller Aufstand oder auch jemand zu Tode gekommen ist." Diese Vermutung ist nah an dem, was vor 65 Jahren hier geschah.

Demonstration begann friedlich

Vor den Toren der damaligen Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit, in der heutigen Straße des 17. Juni in Leipzig, traf sich die friedlich demonstrierende Masse. Sie hofften, dort einsitzende politische Gefangene zurück in der Freiheit willkommen zu heißen.

Schwarz-Weiß-Videoaufnahmen in der Ausstellung zur Friedlichen Revolution in der Gedenkstätte "Museum zur Runden Ecke" belegen die vorwiegend friedliche Stimmung. Gedenkstättenleiter Tobias Hollitzer kommentiert das Video: "Hier, eine Losung: 'Nieder mit der Regierung!', die eine junge Frau vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft damals und auch heute wieder hoch hält." Dies sei die Situation wahrscheinlich wenige Minuten bevor es den ersten Toten zu beklagen gebe. Die Volkspolizei habe an dieser Stelle in die Menge hinein geschossen.

BRD machte 17. Juni zum "Tag der deutschen Einheit"