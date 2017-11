Das U-Boot "ARA San Juan" war mit 44 Menschen an Bord von Ushuaia in Feuerland ausgelaufen zu einer Fahrt zum U-Boot-Stützpunkt in Mar del Plata, 400 Kilometer südlich von Buenos Aires. Nach der letzten Funkverbindung am Mittwoch war das Boot etwa 430 Kilometer von der patagonischen Küste entfernt. An der Rettungsaktion im Südatlantik nehmen zehn argentinische Kriegsschiffe, ein britisches Polarschiff und drei US-Flugzeuge teil. Brasilien, Chile, Uruguay und Südafrika hatten Unterstützung angeboten.