In Paris wurden die Feierlichkeiten am Triumphbogen und der Champs-Élysées wegen Terrorgefahr von starken Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Allein in der Hauptstadt waren an Silvester rund 12.000 Polizisten im Einsatz. Zudem hatten die sogenannten "Gelbwesten" Proteste angekündigt. Es blieb aber weitestgehend friedlich. Böller und Feuerwerkskörper sind dort generell verboten.

In Mitteldeutschland verliefen die Silvester-Feierlichkeiten weitestgehend friedlich. Allerdings kam es zu Bränden und Verletzten. In Leipzig gab es eine Explosion in einer Pizzeria. Zudem attackierten Unbekannte eine Außenstelle des Bundesgerichtshofs im Leipziger Westen. In Weimar starb ein Mann bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte. Insgesamt wurden in Thüringen in der Silvesternacht laut Polizei 30 Menschen verletzt.