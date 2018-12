Im westlichen Teil des Zentral- und Südpazifiks ist das neue Jahr 2019 angekommen. Als erste begrüßten wie immer die Menschen auf den Samoa-Inseln und der zu Kiribati gehörenden Weihnachtsinsel (Kiritimati) das neue Jahr. 13 Stunden (11:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit/MEZ) vor den großen Silvester-Feuerwerken in Deutschland begleitete über Samoas Hauptstadt Apia ein gewaltiges Feuerwerk den Übergang in das Kalenderjahr 2019.

Im Südpazifik bot sich Einheimischen und Touristen zudem wie immer die besondere Möglichkeit einer Doppel-Feier: Wer gleich zweimal die Silvester-Korken knallen lassen wollte, musste nach der Silvester-Party auf Samoa nur 164 Kilometer Richtung Osten, nach Amerikanisch-Samoa, fliegen. Das zum US-amerikanischen Außengebiet gehörige Eiland liegt jenseits der Datumsgrenze. Für dessen Einwohner beginnt das Neue Jahr deshalb zu allerletzt auf der Welt. Während in Samoa am Montag, 11:00 Uhr MEZ, das neue Jahr 2019 begann, startet es in Amerikanisch-Samoa erst am Dienstag, 12:00 Uhr MEZ.