2018 hat begonnen! Als erste feierten am Sonntag um 11 Uhr Mitteleuropäischer Zeit die Bewohner der Pazifik-Inselstaaten Samoa, Tonga und Kiribati mit traditionellen Tänzen das neue Jahr. Eine Stunde später (12 Uhr MEZ) begrüßten die Menschen in Neuseelands größter Stadt Auckland das Jahr 2018 mit einem Feuerwerk.

1,6 Millionen feiern in Sydney

Feuerwerk über der Skyline von Auckland, Neuseeland. Bildrechte: dpa Um 14 Uhr hieß auch die australische Metropole Sydney das Jahr 2018 willkommen. In der Nähe des Hafens hatten sich bereits am Samstag tausende Touristen versammelt, um am Sonntag den besten Blick auf das Riesen-Feuerwerk über dem berühmten Opernhaus der Stadt zu ergattern. Einige reisten dafür extra mit Zelten und Schlafsäcken an. Insgesamt waren 1,6 Millionen Menschen am Sydney Harbour erwartet worden. Ein Teil der Feuerwerk-Show präsentierte sich in Regenbogen-Farben, um an den kürzlich erfolgten Beschluss Australiens für die Ehe von Schwulen und von Lesben zu erinnern.

China feiert nur ruhig

Ausgelassener als in Chinas Hauptstadt Peking feierten die Menschen im südkoreanischen Seoul das Neue Jahr. Bildrechte: dpa Mit Partys und Feuerwerk heißen Milliarden Menschen weltweit bis zum Montag das neue Jahr 2018 willkommen. Um 16 Uhr unserer Zeit wurde in Südkoreas Hauptstadt Seoul, eine Stunde später in Peking das neue Jahr begrüßt. In der chinesischen Hauptstadt ging es dabei gewohnt ruhig zu. Zwar ist auch in China der 1. Januar ein Feiertag, aber richtig gefeiert wird das chinesische Neujahrsfest erst in der Nacht zum 16. Februar, wenn nach dem chinesischen Mondkalender das Jahr des Hundes beginnt.



Um 22 Uhr unserer Zeit feiert Russlands Hauptstadt Moskau, um 23 Uhr das griechische Athen Neujahr, bevor um Mitternacht das neue Jahr auch in Deutschland begrüßt wird.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland

Deutschlands größte Silvesterparty steigt traditionell am Brandenburger Tor in Berlin (Archivbild von Neujahr 2017). Bildrechte: IMAGO Die größte Feier findet hierzulande wieder am Brandenburger Tor in Berlin statt. Hier werden hunderttausende Besucher erwartet. Wegen der nach wie vor erhöhten Terrorgefahr und nach den Übergriffen in der Kölner Silvesternacht vor zwei Jahren wurden die Sicherheitsvorkehrungen vielerorts verstärkt. Allein in Nordrhein-Westfalen sind fast 6.000 Polizisten zur Sicherung der Silvester-Feiern eingesetzt, allein 1.400 in Köln. In Berlin wurde auf der Festmeile erstmals eine sogenannte "Safety Area" für Frauen, die sexuell belästigt wurden, eingerichtet.



Trotz der angespannten Sicherheitslage lassen sich die Deutschen ihre Lust aufs Böllern auch heuer nicht vermiesen. Die deutsche Feuerwerksbranche rechnet mit einem gleichbleibend hohen Silvesterumsatz von 137 Millionen Euro.

12 Stunden später feiern die letzten

In Großbritannien wird 2018 erst eine Stunde später als in Deutschland gefeiert. Es folgen Metropolen wie Rio de Janeiro in Brasilien (3:00 Uhr) oder New York (6:00 Uhr) und Los Angeles (9:00 Uhr). Als letztes begrüßen Menschen auf der zur Insel-Gruppe Amerikanisch-Samoa gehörenden Insel Tutuila das Jahr 2018. Dort feiern die Bewohner am Montag um 12 Uhr MEZ Happy New Year. Um 13 Uhr beginnt auf der Bakerinsel und der Howlandinsel das neue Jahr. Diese sind jedoch unbewohnt.

Metropolen und ihre Neujahrstermine nach Mitteleuropäischer Zeit (MEZ)