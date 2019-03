Zunächst eine Unterscheidung: Staub wirbeln alle Drucker und Kopierer auf. Papierstaub nämlich, aus Staubpartikeln, die beim Transport des Papiers durch die Mechanik entstehen. Abrieb, mit anderen Worten. Nicht schön, aber auch nicht sonderlich gefährlich.

Anders liegen die Dinge da beim Farbstaub, dem Toner, mit dem Lasergeräte drucken. Der hat es in sich - nicht weniger in sich als der Ultrafeinstaub aus Verbrennungsmotoren. Dr. Ulrich Franck, Umwelt-Epidemiologe am Helmholtz-Umweltforschungszentrum in Leipzig erklärt: "Die Chemie unterscheidet sich ein bisschen, aber im Wesentlichen sind es erstmal Kohlestoffpartikel. Und die sind sehr klein. Das heißt, sie können tief in die Lunge eindringen."

Der Schädigungspfad sei deshalb sehr ähnlich und Selbstreinigungsmechanismen der Lunge, beispielsweise, würden dann nicht mehr funktionieren.

Früher noch Warnhinweise vom Umweltbundesamt

Drucker und Kopierer sollten nicht direkt im Büro stehen. Bildrechte: IMAGO Heute kaum noch vorstellbar, dabei noch gar nicht so lange her: Die Zeiten, als es etwa Toner-Nachfüllpackungen gab. Beutel, aus denen es beim Umfüllen staubig vor sich hinrieselte. Aus jenen Zeiten stammt wohl auch noch die ausdrückliche Gesundheitswarnung, die das Umweltbundesamt für Lasergeräte ausgab.



Der Raumluft-Experte vom Umweltbundesamt Berlin, Dr. Heinz-Jörn Moriske, erläutert, dies habe rasch zu einer Reaktion der Industrie geführt. Diese habe die Emissionen, den Austrag solcher Partikel in die Raumluft, deutlich minimiert. Deshalb seien auch die Warnhinweise verschwunden.

Walzen fixieren Staub aus Tonerkartusche

Eine nachvollziehbare Entscheidung, meint auch Dr. Kersten Bux von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Dresden. Seinen Worten zufolge besteht im Normalbetrieb keine Gefährdung, da der Staub aus der Tonerkartusche über die Walze auf das Papier aufgetragen und eingeschmolzen werde. Somit sei er fixiert und nichts könne mehr passieren.

Aber Bux hakt ein: "Das Problem entsteht, wenn es zum Beispiel einen Papierstau gibt, man das Gerät öffnet, das Papier herausreißt und es dadurch zu Emissionen von noch nicht fixierten Teilen kommt, oder beim Wechsel der Tonerkartusche, wenn man diese öffnet, unsachgemäß wieder einführt und dabei Tonerstaub austritt." Dann sollte man unbedingt sofort den Farbstaub mit feuchtem Lappen aufwischen und das Ganze im Restmüll entsorgen.

Drucker und Kopierer meistens nicht direkt in Büros

In den meisten Unternehmen, wie übrigens auch beim Mitteldeutschen Rundfunk, werden Lasergeräte von Fachpersonal gewartet. Drucker und Kopierer stehen nur noch in Ausnahmefällen in Büros, sondern auf sogenannten Druckerinseln in den Gängen. Kleineren Firmen und Privatnutzern empfiehlt Arbeitsmediziner Bux:

Als erstes das richtige Gerät: Ein geprüftes Gerät, mit DGUV-Prüfset, oder dem Blauen Engel oder GS-Zeichen. Das ist eine gute Grundlage. Dr. Kersten Bux, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Dresden