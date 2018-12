Geht es nach Koppe, vereinfacht die smarte Stadt ihren Bürgern das Leben. Und so wie Jena entwickeln gerade viele Städte ein Smart City Konzept, bestimmen einen Digitalisierungsverantwortlichen und bringen Stadtwerke, Wirtschaft und Bürger zusammen. Smarte Städte denken ganzheitlich, wollen sich effizienter, fortschrittlicher, ökologischer und sozialer entwickeln. All das mit Hilfe neuer Technologien. Jan Strehmann arbeitet für den IT-Verband Bitkom gerade an einer Analyse von 50 deutschen Städten, die smart werden wollen.

Jena ist nicht allein

Strehman erläutert, dass sich neben Jena auch weitere mitteldeutsche Städte wie Dresden, Leipzig und Chemnitz für den Bitkom-Wettbewerb digitale Stadt im Jahr 2017 beworben hatten: "Da hat Jena sehr gut abgeschnitten und eine sehr starke Bewerbung abgegeben und gezeigt, dass es eine Vision für die Stadt im Bereich Digitalisierung entwickeln kann."

Wachstum "von unten nach oben"

Aber nicht alle sind euphorisiert, wenn Technologieunternehmen und Städte sich zusammentun. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Petra Sitte ist nicht grundsätzlich gegen die smarte Stadt, bleibt aber skeptisch, da sie keine Vollvernetzung einer Kommune oder eine City unter der Ägide eines Datenkonzerns haben will: "Deshalb haben wir ein Smart City Konzept präferiert das von unten nach oben wächst. Also quartiersbezogen anzusetzen, Bürger und Beschäftigte in den Mittelpunkt zu setzen, beispielsweise auch die Beschäftigten in Städteverwaltungen."

Sicherheit nicht vernachlässigen

Sitte sagt, eine Stadt sei kein Unternehmen, das es zu optimieren gelte. Sie warnt zugleich: Je komplexer eine Vernetzung ist, umso angreifbarer würde sie. Christoph Bernstiel, CDU Bundestagsabgeordneter aus Halle, sieht vor allem die positiven Seiten, aber auch er denkt als Cybersicherheits-Politiker an die Gefahren: "Wenn Sie intelligente Schaltsysteme nehmen wie in Frankfurt am Main, wo Ampelschaltungen verkehrsangepasst gesteuert werden, da müssen Sie davon ausgehen, dass das nicht gehackt werden kann."

Wir alle kennen den Film "Stirb langsam 4", da wurde eine Stadt gehackt. Das wollen wir natürlich nicht. Christoph Bernstiel (CDU)