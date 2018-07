Auf dem Rastplatz Saaletal an der A38 in Sachsen-Anhalt waren Planenschlitzer am Werk, um einen Blick auf die Ladung der geparkten Lkw zu werfen. Geklaut wurde diesmal nichts. Die angezeigten Ladungsdiebstähle in Sachsen-Anhalt werden aber immer mehr. Im gesamten letzten Jahr wurden 613 Vorgänge registriert. In diesem Jahr sind es schon jetzt etwa 500. Aufgeklärt werden die Fälle fast nie.