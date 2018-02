Ein stürmischer Tag am Rande von Leipzig. In der hiesigen Schaltzentrale der Mitteldeutschen Netzgesellschaft wird die Stromverteilung in vier Bundesländern überwacht und geregelt. Störungen in den 74.000 Leitungskilometern des Netzbetreibers Mitnetz gilt es schnell zu beheben. Und ebenso wichtig: Im Stromnetz müssen sich Einspeisung und Verbrauch immer die Waage halten.