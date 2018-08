Ganz klar: Die Betreiber wollten an ihren Ständen Geld verdienen, kostenlose Getränke schmälern den Gewinn. Doch es geht auch anders, zeigt sich hier beim Highfield: nämlich beides parallel. Das Festival bot direkt neben den Bühnen vier Wasserstationen mit kostenlosem Trinkwasser.

Ein Service, von dem am Ende alle etwas hätten, meint Matthias Graf vom Gastrobetreiber des Highfield. "Wenn sie dehydrieren oder keine Möglichkeit haben, an ausreichend Trinkwasser zu kommen oder das immer bezahlen müssten, dann würde nach unserem Verständnis unser Versorgungsauftrag leiden. Das kann nicht in unserem Interesse sein."