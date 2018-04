Sachsen-Anhalt Wie groß ist das Problem mit organisiertem Leistungsmissbrauch?

Drei Wohnungen mit 60 rumänischen Namen an der Haustür sorgen in Halle für Spekulationen. Wurden die Anwohner nach Halle geholt, damit sie Sozialleistungen beantragen und ihrem Vermieter einen Teil davon abgeben können?

Keine Betrugshinweise in Halle bekannt

Oliver Paulsen Bildrechte: Oliver Paulsen Konkrete Hinweise für solchen Sozialbetrug hat die Stadt Halle nicht. Und wegen bloßer Vermutungen könnten sie nicht nachprüfen, erklärt Oliver Paulsen, Grundsatzreferent von Oberbürgermeister Wiegand. "Für uns zählt der Datenschutz. Es ist, glaube ich, nachvollziehbar, dass wir Anfragen zu konkreten Personen oder Hauseingängen nicht beantworten können, weil die Frage, wer in einem Haus wohnt, grundsätzlich auch in welcher Konstellation, die Stadt nichts angeht und nicht interessiert." Für Andreas Scholtyssek ist das ein Problem. Er ist Vorsitzender der CDU/FDP-Fraktion in Halle. "Das ist ja der Punkt, was mich so ärgert, dass wir gar nicht in die Diskussion kommen, ob es überhaupt Sozialmissbrauch in Halle gibt. Erst, wenn wir das wissen, können wir darüber sprechen, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind."

Probleme in Magdeburg

Lutz Trümper Bildrechte: dpa In Sachsen-Anhalt gibt es laut Arbeitsagentur Verdachtsfälle von Sozialbetrug im hohen zweistelligen Bereich. Der Behörde zufolge ist es so kein flächendeckendes Problem. Aber es gebe eine Ballung in Magdeburg und Halle. In Magdeburg zogen auffällig viele Rumänen und Bulgaren in Plattenbauten im Stadtteil Neue Neustadt. Viele von ihnen sollen geringfügig beschäftigt sein und deshalb aufstocken. Das ist legal. Doch einige arbeiteten nur zum Schein, erklärt Oberbürgermeister Lutz Trümper. "Zum Beispiel Gewerbeanmeldungen in Magdeburg, da gab es 2017 rund 50 bis 60. Dann haben wir Kontrollen gemacht und es haben sich 80 Prozent wieder abgemeldet, weil einfach der Tatbestand nicht erfüllt war, dass ein Gewerbe betrieben wurde."

Neues Gesetz soll Kontrollen erleichtern

Trümper hat sich für ein Wohnungsaufsichtsgesetz stark gemacht, das im Landtag beraten wird. Damit bekommen kommunale Behörden die Möglichkeit, Wohnungen beim Verdacht auf Überbelegung ohne richterlichen Beschluss zu kontrollieren. Das sei kein notwendiges Mittel, meint die Stadt Halle. "Unserer Meinung nach ist es wichtig, dass wir alle Einwohner gemeinsam betrachten. Daher ist ein Instrument, das sich repressiv einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zuwenden soll, nicht etwas, was aus unserer Sicht hilfreich ist."

Verdacht in Halle nicht bestätigt