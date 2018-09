Mikronesien Passagiermaschine landet in Lagune

Glück im Unglück: In Mikronesien haben alle 47 Insassen eines Passagierflugzeuges die Wasserlandung ihrer Maschine überlebt. Wie die Fluggesellschaft Air Niugini aus Papua-Neuguinea mitteilte, hatte die Boeing die Landebahn des Flughafens in Weno um 150 Meter verfehlt und landete in einer Lagune des zu Mikronesien gehörenden Kleinstaates Chuuk.