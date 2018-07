Spontaner Urlaub ohne Genehmigung des Arbeitgebers rechtfertigt eine fristlose Kündigung. Das hat das Landesarbeitsgericht in Düsseldorf entschieden. In dem Fall ging es um eine Frau, die spontan in den Urlaub gefahren war und dies ihrem Chef nach ihrem eigentlichen Dienstbeginn mitgeteilt hatte.



Der Vater der Frau hatte ihr nach bestandenem, berufsbegleitendem Studium eine Woche Urlaub auf Mallorca spendiert. Daraufhin hatte die Frau ihren Arbeitgeber per Email zwei Stunden nach ihrem eigentlichen Dienstbeginn über ihren "Spontan-Urlaub" informiert. Zugleich hatte sie sich bei ihrem Arbeitgeber für die Überrumpelung entschuldigt. Sie sei von ihrem Vater mit dem Urlaub überrascht worden.