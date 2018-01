Unter freiem Himmel hinter der Audienzhalle des Papstes im Vatikan stehen 50 Jungs in schwarzen Konzertanzügen. Der Stadtsingechor zu Halle stimmt "Das ist meine Freude daß ich mich zu Gott halte" von Georg Philipp Telemann an, als Papst Franziskus kommt. Er wirkt noch müde nach seiner Lateinamerika-Reise. Doch er scheint sich mit jedem Ton zu entspannen.

Beide Chöre musizieren Luther. In dieser Tradition stehen die Hallenser aus dem Ursprungsland der Reformation. Protestantische Musik auf ausdrücklichen Wunsch aus Rom. Cesare aus dem päpstlichen Chor gesteht: "Ich wusste gar nicht, dass er komponiert hat. Ich war ein Ignorant. Dabei war ich schon in Wittenberg. Nach 20 Jahren im Papst-Chor habe ich nun zum ersten Mal Luther gesungen." Nach dem gemeinsamen Konzert in der päpstlichen Lateranbasilika sagt auch der Schweizer Kurienkardinal Kurt Koch:

Die Jungs aus Halle singen gemeinsam mit dem päpstlichen Chor der Sixtinischen Kapelle in der Lateranbasilika, einer der ältesten christlichen Kirchen Roms. Bildrechte: MDR/Stefanie Markert

Die ökumenische Vesper in der Basilika Sankt Paul vor den Mauern zelebriert Papst Franziskus persönlich über dem Apostelgrab. Vor Tausenden Gläubigen und Vertretern anderer christlicher Konfessionen darf der Stadtsingechor beim Ein- und Auszug des Papstes singen.



Die Stiftung für geistliche Musik und Kunst hat den Aufenthalt der jungen Hallenser organisiert und ihnen im einzigen Hotel auf dem extraterritorialen Gebiet des Vatikans Quartier gewährt, mit Dachterrasse hoch über dem Petersplatz. Präsident ist der gebürtige Deutsche Dr. Hans-Albert Courtial. Sein Resümee: "Das Gefühl, wenn man hier in Rom in diesen wunderschönen päpstlichen Basiliken singt, und vor allen Dingen für den Papst singen darf, das ist für die Menschen etwas Außergewöhnliches." Und dieses Gefühl nehmen die Jungs vom Stadtsingechor zu Halle mit in ihre Heimatstadt.