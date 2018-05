Studie Stadtviertel sortieren sich mehr nach Arm und Reich

Die günstigsten Wohngegenden sind vor allem in Ostdeutschland die Plattenbauviertel am Stadtrand. Auch die Schwiegermutter von Ulrike lebt in so einem Gebiet. Zwar habe die auch mal im Paulusviertel gewohnt, erzählt Ulrike, aber "weil die Miete so hoch war, musste sie sich eine günstigere Wohnung suchen. Und das war eben Halle-Neustadt. Sie ist jetzt natürlich nicht so zufrieden, weil ihr ganzes Umfeld weggebrochen ist."