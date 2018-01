So werden zu vielen Ausstellungsstücken zwei Geschichten erzählt – einerseits das, was propagiert wurde und andererseits das, was tatsächlich passiert ist. Zu den Exponaten zählt – neben Zeitungsausschnitten, Büchern und Originalaufnahmen – auch eine rund fünf Meter hohe Statue Stalins, die extra aus der Mongolei eingeflogen wurde.

Trotz seiner Taten wurde Stalin beinahe religiös verehrt – der Name der Ausstellung, "Der Rote Gott", kommt also nicht von ungefähr. Der Personenkult um Stalin ist aus heutiger Sicht zwar kaum nachvollziehbar, doch Hubertus Knabe, Leiter der Gedenkstätte Hohenschönhausen, warnt davor, Propaganda zu unterschätzen: "Wenn man anguckt, wie sich Partei- und Staatsführer anderswo inszenieren lassen – denken wir an die Türkei, denken wir an Putin in Russland – dann ist das gar nicht so weit weg, was die Methodik betrifft."