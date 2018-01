Barmer und AOK haben in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammen knapp 1.130 Anträge zwischen März und November vergangenen Jahres bekommen. Mehr als die Hälfte davon wurden bis heute bewilligt. Das sind fast so viele, wie im Gesetzentwurf für ganz Deutschland erwartet wurden.

"Wir haben schon in den letzten Monaten eine leichte Abschwächung gesehen, also weniger Anträge als am Anfang", erklärt Robert Büssow von der Barmer Thüringen. Das sei zu erwarten gewesen, da mittlerweile Klarheit darüber herrsche, welchem Patienten Cannabis tatsächlich helfe und was die Voraussetzungen für eine Bewilligung seien. Es habe eine gewisse Stabilisierung gegeben. Büssow rechnet damit, dass auch im nächsten Jahr weniger Anträge eingereicht würden.