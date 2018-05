Die Zahl der Drogentoten in Deutschland ist erstmals seit 2012 wieder leicht gesunken. Das geht aus dem Bericht der Drogenbeauftragten, Marlene Mortler, hervor. Demnach starben im vergangenen Jahr 1.272 Männer und Frauen am Konsum illegaler Substanzen. Das sind fast fünf Prozent weniger als 2016, als noch 1.333 Drogentote gezählt worden waren.

Die in Relation zur Einwohnerzahl meisten Drogentoten gab es in Berlin ( 4,7 je 100.000 Einwohner ) und in Hamburg (3,3 .