Während die Betreiberfirma ProStein den Steinbruch erweitern möchte, wollen die Bürger ihn am liebsten geschlossen wissen. Im letzten Jahr haben sie deshalb eine Petition im Sächsischen Landtag eingereicht und Anfragen an das sächsische Oberbergamt gestellt. Denn das Oberbergamt Sachsen ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Steinbrüchen.

Doch die Bürger fühlen sich nicht gehört, erklärt Matthias Seidel, der Bürgermeister von Malschwitz. "Die Bevölkerung ist vollkommen außen vor geblieben. Das ist auch so ein Punkt, wo die ganze Sache explodiert ist. Wir hatten extra das Bergbauamt nochmal aufgefordert, diese Anhörung öffentlich zu machen, so dass sich jeder dazu äußern kann. Das ist nicht gemacht worden, weil es angeblich zu viel Arbeit machen würde."

Die Bürgerinitiative hält jedoch dagegen. Denn ihnen kommt es darauf an, wie und wo genau man den Lärmpegel misst. Jürgen Wengler von der Bürgerinitiative Steinbruch Pließkowitz: "In den Orten haben zwar Lärmmessungen stattgefunden, aber im Grunde genommen hinter dem Wall, wo der Lärm nicht ist. Nur der Lärm steigt mit dem Stockwerk. In den zweistöckigen oder dreistöckigen Häuser in den oberen Stockwerken ist es im Sommer so, dass man die Fenster nicht aufhaben kann."