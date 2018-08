Bis zu 80 Nachrichten bekommt Bursian am Tag. Von Angehörigen, aber auch Neugierigen. Er versucht, allen so schnell wie möglich zu antworten. Eine zeitintensive Angelegenheit, der Bursian vieles unterordnet. Um die Nachmittage und Wochenenden freizuhaben, macht der gelernte Florist Frühschichten bei einem Paketdienst.

So kann er sich auch mit Angehörigen treffen. So wie an diesem Nachmittag. Zusammen mit Sina und Antje sitzt er am Küchentisch. Bursian hat die beiden Mütter zusammengebracht. Beide haben ein Kind durch einen Verkehrsunfall verloren.



Sinas 19-jähriger Sohn Fabian kam von einer Party nicht mehr nach Hause. "Abends ist er hier los", erinnert sie sich. "Ich sag' noch: Ich stehe früh beizeiten auf. Ich sage: Ich hole dich in Auma. Bleibst drüben. Oder rufst notfalls an. Soweit kam es nicht. Um 12 Uhr hat die Polizei geklingelt." Fabian wurde von einem Autofahrer angefahren und war sofort tot. Verurteilt wurde der Fahrer nie, das Verfahren wurde eingestellt.