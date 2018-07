Mit mehr als 10 Millionen Versicherten hat er die meisten. Für Jens Baas, Chef der Techniker Krankenkasse, klingt alles ganz einfach, wenn es um seine Versicherten und ihre elektronische Patientenakte geht: "Der Versicherte der TK kann automatisch alle Daten, die die Krankenkasse über ihn hat, automatisch in seiner Akte sehen. Alle Medikamenten, Diagnosen, Arztbesuche. Was das gekostet hat."

Zusätzlich, sagt Baas, könnten die Versicherten Daten vom Arzt bekommen. Etwa ihren Entlassbrief, wenn sie das Krankenhaus verlassen. Auch gekaufte Medikamente würden über den eingescannten Barcode in der Akte auftauchen. "Also sie haben einmal die Möglichkeit, alle ihre medizinischen Daten an einer Stelle zu sammeln und zu verwalten."