Das Land Bremen hat die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum Streit um die Kostenübernahme bei Hochrisiko-Fußballspielen begrüßt und eine bundesweite Lösung gefordert. Innensenator Ulrich Mäurer sagte, er glaube, das Gericht habe Rechtsgeschichte geschrieben . Es sei um die Grundsatzfrage gegangen, ob die Kosten der Polizeieinsätze teilweise der DFL in Rechnung gestellt werden können. "Und die Antwort heute war eindeutig: Ja, es ist zulässig. Es verstößt nicht gegen geltendes Verfassungsrecht."

Mäurer sprach von einer Entscheidung, die zu 100 Prozent auf der Seite Bremens stehe. Der SPD-Politiker forderte die Deutsche Fußball Liga auf, sich mit Bremen zusammenzusetzen und eine vernünftige Regelung zu finden. So könne ein gemeinsamer Fonds gebildet werden, aus dem die Länder bundesweit für Risikospiele einen Ausgleich erhalten könnten. Es gehe nicht darum, bis runter in die dritte und vierte Liga zu gehen, um Kosten geltend zu machen.

Die Deutsche Fußball Liga äußerte sich enttäuscht. Die Entscheidung sei anders ausgefallen als erwartet, sagte DFL-Präsident Reinhard Rauball. Die Frage, wer wann welchen Gebührenentscheid erlässt, müsse das Land Bremen fällen. Man habe in den vergangenen Tagen gelesen, dass die Innenminister von Bayern, Baden-Württemberg und auch Hessen ablehnen würden, diese Kosten den Vereinen in Rechnung zu stellen, sagte Rauball. Die DFL fürchte deshalb um die Chancengleichheit. "Einige Vereine werden in Anspruch genommen, andere nicht. Bei den Größenordnungen, die diese Bescheide beinhalten, macht sich das schon deutlich bemerkbar", sagte Rauball und warnte vor einem Flickenteppich.