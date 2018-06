Keine Starts und Landungen Stromausfall legt Hamburger Flughafen lahm

Chaos am Hamburger Flughafen: Tausende gestrandete Passagiere drängten sich am Sonntag in den Hallen und vor den Terminals. Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin, ist ein Kurzschluss schuld. Der hatte zunächst nur ein Terminal außer Gefecht gesetzt. Doch der Stromausfall habe sich "ausgebreitet".