Ladesäulen für Elektro-Autos stehen an vielen Straßenrändern Mitteldeutschlands: an der A2 beim Rastplatz Hohenwarsleben, auf dem Gelände des Uni-Klinikums in Jena-Lobeda oder auf dem Marktplatz in Kamenz in der Lausitz. Wer sie nutzen will, braucht dafür eine Kundenkarte, zum Beispiel vom jeweiligen Stadtwerk. Wird die Karte an die Ladesäule gehalten, fließt der Strom.

Smartphone und App genügen

Mathias Dalheimer ist IT-Sicherheitsforscher und auf dem Kongress des Chaos Computer Club in Leipzig will er zeigen, wie unsicher die Stromtankstellen und die Kundenkarten sind. Denn in den Karten ist eine Funktechnologie verbaut, die Nah-Feld-Kommunikation, auch NFC genannt, die auch beim kontaktlosen Bezahlen per Kreditkarte zum Einsatz kommt.

NFC-Technologie NFC steht für "Near Field Communication" – also einer Kommunikation auf kleinem Raum. Es ist ein Übertragungsstandard zum kostenlosen Austausch von Daten über eine kurze Distanz. Die Technik wird unter anderem verwendet auf EC- oder Kreditkarten zum bargeldlosen Bezahlen. Wer eine solche Karte hat, muss beim Bezahlen theoretisch nicht einmal mehr die Karte aus der Geldbörse holen.

Aber anders als bei den Kreditkarten können die Kundenkarten für Ladesäulen ziemlich leicht ausgelesen und kopiert werden. Bei einigen genügt ein Smartphone und eine App, um die Kartennummern auszulesen, sagt IT-Forscher Dalheimer. Die Kartennummer der NFC-Karte sei öffentlich.

Dalheimer sagt: "Wenn man sich das mal als Vergleich vorstellt, ist das in etwa so, als wenn ich eine schlechte Schwarz-Weiß-Fotokopie meiner EC-Karte mache und an der Supermarktkasse damit bezahle, ich halte die meinem Kassierer vor und er sagt okay, kannst deine Einkäufe mitnehmen."

Tanken auf fremde Kosten über NFC-Chip

Wer also die Kartennummern kennt, kann an den Ladesäulen auf fremde Kosten sein Auto laden. Dass NFC-Karten ausgelesen werden können, ist grundsätzlich bekannt. Für Ladesäulen kennt Dalheimer die Schwachstelle seit einem Vierteljahr und hat betroffene Stadtwerke und Betreiber der Ladesäulen informiert. Wirklich mit ihm reden wollte kaum jemand. Hinter vorgehaltener Hand hat er erfahren, dass das Problem bekannt sei, eine Lösung aber zu teuer wäre.

Software-Manipulation an der Ladesäule

Aber noch unbekannt sei ein viel eklatanteres Sicherheitsproblem, sagt Dalheimer. "Anderer Angriff wäre, man nimmt einfach einen Schraubendreher, löst zwei Schrauben an der Ladestation, steckt einen USB-Stick da rein, die haben meisten einen kleinen USB-Stick, um Software-Updates einzuspielen und nutzt Lücken in diesem Prozess aus. Und über diesen Weg kann ich die Ladesäule im Prinzip beliebig manipulieren."

Kriminelle können über simulierte Ladevorgänge abkassieren

So ließen sich noch mehr Kartennummern auslesen und Kriminelle könnten Geld kassieren, indem sie Ladevorgänge simulieren, die gar nicht stattgefunden haben. Die echten Karteninhaber könnten den Betrug kaum nachweisen, sagt Dalheimer. Und mit der Software sei das ein Kinderspiel. Die Updates stellen die Hersteller nämlich im Internet zur Verfügung. Innerhalb von zwei Stunden kann Dalheimer sie so umschreiben, dass das Programm tut, was er will.

Experte spricht von Marktversagen

Moderne Technik ist immer wieder mit wenigen Handgriffen angreifbar. Denn IT-Sicherheit hätte keine Priorität bei Software-Herstellern, sagt Dalheimer: "Eigentlich muss man die Systeme von vornherein so manipulationssicher aufbauen, dass nicht jeder einfach ein Software-Update einspielen kann. Das ist in meinen Augen definitiv ein Marktversagen. Wenn ich Hersteller eines Toasters bin und da ein Fehler auftritt und jemand kommt durch einen Stromschlag zu Schaden, dann habe ich eine klare Haftungsreglung. Das haben wir im Softwarebereich gar nicht."