Leipzig, Karl-Liebknecht-Straße. Gegenüber der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) befand sich vor einem Jahr noch eine Hundewiese. Jetzt steht hier ein modernes Apartmenthaus für Studierende. Sally Winkler, die Objektmanagerin, führt durch die Räume. Im Keller gibt es einen Gemeinschaftsraum mit Küche, Großbildfernseher mit Netflix-Zugang, W-Lan und Kickertisch, im Hintergrund läuft Elektromusik.

Luxusapartments sprießen überall

Ein Standardzimmer mit Miniküche und Bad ist hier 35 Quadratmeter groß und kostet warm etwa 550 Euro. Das gefällt nicht allen im Stadtviertel. Unbekannte bewarfen die Fenster mit Steinen. An der Außenfassade prangt ein Graffiti: "Yuppies raus aus dem Kiez". Wohnen hier nur Studierende aus reichen Familien? "Man denkt immer, dass es so ist, weil wir über dem Mietspiegel liegen. Es ist aber wirklich nicht so. Ich würde nicht sagen, wir haben ein bestimmtes Klischee hier wohnen."

Auch in anderen Vierteln in Leipzig entstehen zurzeit solche Wohnungen, die über dem Mietspiegel liegen. So sollen in der Prager Straße zu Beginn des Wintersemesters knapp 400 Apartments bezugsfertig sein. Die bis zu 35 Quadratmeter großen Einzelzimmer kosten bis zu 635 Euro. Zur Anlage gehören ein Parkhaus, ein Kino und ein Fitnessstudio. In der alten Hauptpost lässt ein weiterer privater Investor Apartments bauen, die er für 550 Euro an Studierende vermieten will.

Mit Bafög unbezahlbar

Lasse Emcken ist Sprecher der Juso-Gruppe an der Uni Leipzig. Er beobachtet die Entwicklung kritisch und befürchtet in bestimmten Vierteln eine zunehmende Gentrifizierung. "Wenn man noch die Luxussanierungen nimmt, die in verschiedenen Stadtteilen immer wieder durchgeführt werden, würde ich es generell als Trend bezeichnen."

Normale Studierende – mit einem am Bafög-Satz ausgerichteten Einkommen – können sich so eine Wohnung nicht leisten. Lasse Emcken, Juso-Hochschulgruppe Leipzig

Lasse Emcken fordert daher den Bau von preiswerten Wohnungen für Studierende und zugleich eine Erhöhung der Wohnpauschale im Bafögsatz. Die liegt zurzeit bei 250 Euro. "Was kalkuliert wird, deckt sich nicht mit der Realität." Zum Vergleich: Für eine normale 30-Quadratmeter-Wohnung zahlt ein Studierender in Leipzig einer Studie zufolge netto rund 327 Euro. Anders als in den neuen, schicken Apartments kommen da aber noch Nebenkosten und zum Beispiel Ausgaben für Möbel hinzu.