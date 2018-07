Studie Deutsche bewegen sich zu wenig

Neun Prozent der Befragten gaben an, bewusst auf Bewegung, Ernährung sowie ihren Nikotin- und Alkoholkonsum zu achten. Vor zwei Jahren traf das noch auf elf Prozent der befragten Personen zu. Bei der Erstauflage des DKV-Reports im Jahr 2010 waren es noch 14 Prozent. Bundesweite Spitzenreiter sind die Menschen in Sachsen und Hamburg. Dort gaben zwölf Prozent der Befragten an, sich um einen gesunden Lebensstil zu bemühen.

Die Sachsen achten auch auf gesunde und ausgewogene Ernährung. Dort gaben 59 Prozent der Befragten an, Wert auf vitaminreiche und gesunde Lebensmittel zu legen. In Nordrhein-Westfalen als Schlusslicht waren es 44 Prozent.

Auffallend ist aus Sicht der DKV, dass sich die Deutschen weniger bewegen. Durchschnittlich verbringe ein Deutscher siebeneinhalb Stunden pro Tag im Sitzen. Das ist eine halbe Stunde länger als im vergangenen Jahr. Am längsten sitzen die Menschen in Berlin (8,6 Stunden), am kürzesten die in Sachsen-Anhalt (7 Stunden und zehn Minuten). Dort leben dem Report zufolge die meisten körperlich aktiven Menschen.