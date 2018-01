Im Schnitt brauchen die Schüler in Deutschland eine halbe Stunde für den Weg zur Schule. Das hat das Forschungszentrum Demografischer Wandel in Frankfurt am Main herausgefunden. Dafür wurden rund 10.000 Schüler der 7. Klasse aus 14 Bundesländern befragt.

Sehr lange Schulwege stehen sehr kurzen Wegen gegenüber

Sven Stadtmüller hat daran mitgearbeitet. Und er berichtet: etwa 15 Prozent brauchen nur 10 Minuten für ihren Weg. "Auf der anderen Seite ist der Anteil ebenso hoch, auch etwa 15 Prozent an Kindern, die mehr als eine Dreiviertelstunde brauchen."

Mehr als 45 Minuten auf dem Weg zur Schule - wenn man das hört, ergibt sich sofort ein Bild: Schüler auf dem Land, die um sechs Uhr aufstehen und dann im Bus von Dorf zu Dorf rumpeln, bis alle Kinder eingesammelt sind. Viele Eltern kennen das, auch Alexandra Prinz-Klause.

"Also meine beiden großen Kinder fahren fast eine Stunde bis zum Gymnasium. Und für die ist das eher so ein entspannender Part. Das heißt, mein Sohn vor allem der hört das Musik, quatscht mit den Kumpels, chillt noch ein bisschen. Die große lernt noch ein bisschen im Heft. Die haben sich dran gewöhnt, für die ist es nicht wirklich Stress."

Weniger Schlaf, weniger Konzentration

Aber der lange Weg zur Schuler hat eben auch messbare Nachteile. Das fängt damit an, dass die Kinder früh raus müssen und zum Teil nur sechs bis acht Stunden schlafen. Und Sven Stadtmüller betont:

"Das ist nicht besonders viel für das Alter, in dem wir die Kinder befragen. Und es ist natürlich schon so, dass Kinder die weitere Wege zurücklegen müssen im Schnitt weniger schlafen, als Kinder die schnell zur Schule sind." Und Kinder die nicht ausgeschlafen haben, können sich oft auch nur schwer konzentrieren.



"Bei Schülerinnen und Schülern, die in weniger als 10 Minuten zur Schule kommen, sind es 23 Prozent, die von Konzentrationsproblemen berichten. Wenn wir Schülerinnen und Schüler betrachten, die einen Schulweg haben von 45 Minuten oder länger, sind es 29 Prozent."

Forscher für späteren Unterrichtsbeginn

Kinder steigen in einen Schulbus ein. Bildrechte: dpa Ähnliche Unterschiede gibt es auch in andere Bereichen: Pendelschüler schlafen schlechter, sie haben häufiger Kopf- und Rückenschmerzen und sie sind öfter in Schulunfälle verwickelt. Und was lässt sich dagegen tun?



"Da wär eben gerade für Schulen, die ein breites Einzugsgebiet haben, wo bekannt ist, dass einzelne Schüler eine Stunde oder länger zur Schule brauchen, dass man sich dort Gedanken macht, später mit dem Unterricht zu beginnen."

Neues Argument in alter Diskussion

Darüber hinaus gilt natürlich: die Schulwege sollten so kurz wie möglich sein. Aber da ist natürlich nicht alles möglich, das sieht auch der Wissenschaftler.

"Es ist sicher auch klar, dass die Strecke, die die Kinder zur Schule zurücklegen, nicht das Argument dafür sein kann, jede Schule am Leben zu erhalten. Aber gegebenenfalls kann es sinnvoll sein, sich über alternative Modelle Gedanken zu machen, Klassen zusammen legen oder Ähnliches."